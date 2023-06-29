TFF'den kutlama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Büyükekşi'nin mesajında özetle, "Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, büyük futbol ailemizin ve tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerine yer verildi.
TFFBaşkanı Mehmet Büyükekşi, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Büyükekşi'nin mesajında özetle, "Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, büyük futbol ailemizin ve tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerine yer verildi.