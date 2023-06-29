Süper Lig kulüpleri Umut Nayir için sıraya girdi!

Eyüpspor'un geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'a kiraladığı Umut Nayir, gösterdiği performansla lige damgasını vurdu. 30 yaşındaki golcü oynadığı 30 maçta 17 kez fileleri havalandırarak en çok gol atan Türk futbolcu olmayı başardı.

Gösterdiği performansla A Milli Takım'a da yükselen Nayir'e Süper Lig'den 5 takım talip oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Pendikspor, Gaziantep FK, Rizespor ve Antalyaspor oyuncuyu istiyor. Transferde öncelik ise Fenerbahçe'de. Oyuncu ile henüz anlaşma sağlanmazken, sarı-lacivertlilerin yeni teknik patronu İsmail Kartal'ın kararı bekleniyor.