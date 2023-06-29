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Stambouli tamam

Adana Demirspor iç transferde kontratı biten yıldız ismi Stambouli'yle sözleşme uzatma kararı aldı. Mavi-şimşekler, 32 yaşındaki Fransız dinamoyla yeni kontrat için el sıkıştı. İki sezondur Adana ekibindeki tecrübeli ön libero, 67 maçta oynadı ve 3 gol, 10 asist yaptı. Geçen sezon ise oynadığı 31 maçta 1 gol, 6 asist katkısı sağladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Stambouli tamam
Adana Demirspor iç transferde kontratı biten yıldız ismi Stambouli'yle sözleşme uzatma kararı aldı. Mavi-şimşekler, 32 yaşındaki Fransız dinamoyla yeni kontrat için el sıkıştı. İki sezondur Adana ekibindeki tecrübeli ön libero, 67 maçta oynadı ve 3 gol, 10 asist yaptı. Geçen sezon ise oynadığı 31 maçta 1 gol, 6 asist katkısı sağladı.
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