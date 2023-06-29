Sol beke sambacı

Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda harekete geçen Atmacalar, hocasının eski takımı Konyaspor'dan öğrencisi olan Brezilyalı sol bek Guilherme'nin peşinde. Yönetim, kontratının son yılına giren sambacı için tüm şartlarını zorluyor. Geçen sezon 34 maçın tamamında 90 dakika sahada kalmayı başaran 33 yaşındaki savunmacı, 3 gol, 9 asist yaptı.
Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda harekete geçen Atmacalar, hocasının eski takımı Konyaspor'dan öğrencisi olan Brezilyalı sol bek Guilherme'nin peşinde. Yönetim, kontratının son yılına giren sambacı için tüm şartlarını zorluyor. Geçen sezon 34 maçın tamamında 90 dakika sahada kalmayı başaran 33 yaşındaki savunmacı, 3 gol, 9 asist yaptı.