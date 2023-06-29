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2 kanat beki ve santrfor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, yönetime transfer raporunu verdi. Güneş, "Transferde önceliğimiz iki kanat beki ve santrfor" ifadelerini kullandı. Öte yandan yarın topbaşı yapacak kırmızısiyahlılarda genç çalıştırıcı, sezonu kiralık gittikleri kulüplerde tamamlayan Djilobodji, Maxim, Markoviç, kaleci Günay Güvenç ve Furkan Soyalp'e ekstradan iki gün izin verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
2 kanat beki ve santrfor
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, yönetime transfer raporunu verdi. Güneş, "Transferde önceliğimiz iki kanat beki ve santrfor" ifadelerini kullandı. Öte yandan yarın topbaşı yapacak kırmızısiyahlılarda genç çalıştırıcı, sezonu kiralık gittikleri kulüplerde tamamlayan Djilobodji, Maxim, Markoviç, kaleci Günay Güvenç ve Furkan Soyalp'e ekstradan iki gün izin verdi.
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