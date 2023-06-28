Haberler Süper Lig Hatayspor şov

Hatayspor şov

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren bordo-beyazlılar, 31 yaşındaki Sırp milli yıldız Maksimovic ve Giresun’dan 25 yaşındaki Görkem Sağlam’ı aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Hatayspor şov
Hatayspor, yeni sezona bomba gibi girecek. Akdeniz ekibi, stopere kariyeri başarılarla dolu Nikola Maksimovic'i getirdi. Son olarak İtalya'da Genoa'da oynayan 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Napoli ve Torino formaları da giyerken, ülkesinde Kızılyıldız'da da ter döktü. İmza töreninin bayram sonrası yapılacağı öğrenildi. 25 kez milli olan Maksimovic, Serie A'ya yükselen Genoa'dan sezon başında ayrıldı ve herhangi bir takımla anlaşmadı. Hatay ekibi bir diğer transferi ise ligden düşen Giresun'dan yaptı. 25 yaşındaki orta saha Görkem Sağlam'la 3 yıllık imza atıldı. Genç orta saha geçen sezon 31 maçta, 2 gol attı.
DİĞER
Barış Arduç ve Gupse Özay en son düğünde ortaya çıkmıştı! Barış Arduç’un yaz pozu sosyal medyaya damga vurdu!
Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'in transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları...
İtalyanlar duyurdu! Becao Fenerbahçe'ye geliyor
G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Orsic Trabzon’da
Kourbelis 2+1 yıllık imza attı
Kurban eti nasıl dinlendirilir?
Yumuşacık ve lezzetli kavurma tarifi, püf noktaları
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orsic Trabzon’da Orsic Trabzon’da 01:35
Kourbelis 2+1 yıllık imza attı Kourbelis 2+1 yıllık imza attı 01:34
Üzümcü ile devam Üzümcü ile devam 01:15
Pirlo Sampdoria'da Pirlo Sampdoria'da 01:14
Zaha adım adım F.Bahçe'ye! O teklifi kabul edildi Zaha adım adım F.Bahçe'ye! O teklifi kabul edildi 01:08
G.Saray'a Angelino'dan büyük şok! G.Saray'a Angelino'dan büyük şok! 01:08
Daha Eski
Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Trabzonspor transferi resmen açıkladı! 01:08
Wanda Nara'dan şoke eden Icardi hamlesi! Wanda Nara'dan şoke eden Icardi hamlesi! 01:08
G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı! G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı! 01:08
Fırtına o isimle prensipte anlaştı! Fırtına o isimle prensipte anlaştı! 01:07
Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi 01:07
Yönetim biletini kesti! F.Bahçe o isimle yollarını ayırıyor Yönetim biletini kesti! F.Bahçe o isimle yollarını ayırıyor 01:07