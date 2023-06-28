Hatayspor şov

Hatayspor, yeni sezona bomba gibi girecek. Akdeniz ekibi, stopere kariyeri başarılarla dolu Nikola Maksimovic'i getirdi. Son olarak İtalya'da Genoa'da oynayan 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Napoli ve Torino formaları da giyerken, ülkesinde Kızılyıldız'da da ter döktü. İmza töreninin bayram sonrası yapılacağı öğrenildi. 25 kez milli olan Maksimovic, Serie A'ya yükselen Genoa'dan sezon başında ayrıldı ve herhangi bir takımla anlaşmadı. Hatay ekibi bir diğer transferi ise ligden düşen Giresun'dan yaptı. 25 yaşındaki orta saha Görkem Sağlam'la 3 yıllık imza atıldı. Genç orta saha geçen sezon 31 maçta, 2 gol attı.