Hakemler para basıyor!

TFF'nin açıkladığı 29 Süper Lig hakemi ile 12 VAR ve AVAR hakemleri 2022-2023 sezonunda görev aldıkları maçlarda 22 milyon 930 bin 146 TL gelir elde etti. Türkiye'nin en çok tartışılan ve eleştirilen mesleklerinden biri olan hakemlik, Süper Lig seviyesinde oldukça yüksek kazanç sağlıyor. 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig, Türkiye Kupası ve Play- Off maçları eklenince, aylık gelirlerinin ortalaması daha yüksek oluyor. Buna göre Zorbay Küçük, 10 aylık periyotta 751 bin 260 TL gelir elde edip ilk sıraya yerleşti. Abdulkadir Bitigen, 737 bin 200 TL, Ali Şansalan, 710 bin 900 TL, Volkan Bayarslan, 695 bin 475 TL, Kadir Sağlam da 664 bin 850 TL kazanç sağladı.
TFF'nin açıkladığı 29 Süper Lig hakemi ile 12 VAR ve AVAR hakemleri 2022-2023 sezonunda görev aldıkları maçlarda 22 milyon 930 bin 146 TL gelir elde etti. Türkiye'nin en çok tartışılan ve eleştirilen mesleklerinden biri olan hakemlik, Süper Lig seviyesinde oldukça yüksek kazanç sağlıyor. 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig, Türkiye Kupası ve Play- Off maçları eklenince, aylık gelirlerinin ortalaması daha yüksek oluyor. Buna göre Zorbay Küçük, 10 aylık periyotta 751 bin 260 TL gelir elde edip ilk sıraya yerleşti. Abdulkadir Bitigen, 737 bin 200 TL, Ali Şansalan, 710 bin 900 TL, Volkan Bayarslan, 695 bin 475 TL, Kadir Sağlam da 664 bin 850 TL kazanç sağladı.