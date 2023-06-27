Sivaslı Servet

Süper Lig'in önemli takımlarından Sivasspor'da Servet Çetin dönemi resmen başladı. Rıza Çalımbay'ın görevinden ayrılmasından sonra kırmızı-beyazlı takım ile görüşüp anlaşan, 42 yaşındaki çalıştırıcı resmen açıklandı. Sivasspor'un duyurusunda Çetin "Hangi işi yaparsan yap iyi yapacaksın. Başarılı olmak için fedakarlıklar yapacaksın. Şehre adım atınca farklı duygular hissettim. Taraftarımız kulübe çok iyi sahip çıkıyor. Onlarla birlikte inşallah çok başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

KARİYERİNDE BİR İLK

Servet Çetin 2019 yılından beri Rıza Çalımbay'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu. 42 yaşındaki teknik adam, kariyerinde ilk defa A Takım çalıştıracak. Servet Çetin futbolculuk kariyerinde bir dönem forma giydiği Yiğidoların hocası olduğu için heyecanını dile getirdi. Genç hoca "Sivasspor ile güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Teknik adamlık kariyerime başarılı bir giriş yapmak istiyorum. Sivasspor'u çok seviyorum. Camianın beni hemen sahiplenmesi de işimizi kolaylaştırıcak" dedi.