Maxim bitiyor

Çaykur Rizespor'un radara aldığı Alexandru Maxim konusunda görüşmeler sürüyor. Sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla kurulan temaslarda olumlu gelişmeler yaşandığı, aradaki küçük pürüzlerin de giderilmesinin ardından resmi imza aşamasına geçileceği kaydedildi.
ÇaykurRizespor'un radara aldığı Alexandru Maxim konusunda görüşmeler sürüyor. Sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla kurulan temaslarda olumlu gelişmeler yaşandığı, aradaki küçük pürüzlerin de giderilmesinin ardından resmi imza aşamasına geçileceği kaydedildi.