Konya ağır ağır!

Ligin dişli takımlarından Konyaspor'da yeni transferler için hummalı çalışmalar sürüyor. Yapılacak takviyeler konusunda ince eleyip sık dokuyarak nokta atışı transfer yapmak isteyen yeşil beyazlıların, acele etmeden takıma fayda sağlayacak, maliyeti uygun isimler üzerinde araştırma yaptığı ifade edildi.
Ligindişli takımlarından Konyaspor'da yeni transferler için hummalı çalışmalar sürüyor. Yapılacak takviyeler konusunda ince eleyip sık dokuyarak nokta atışı transfer yapmak isteyen yeşil beyazlıların, acele etmeden takıma fayda sağlayacak, maliyeti uygun isimler üzerinde araştırma yaptığı ifade edildi.