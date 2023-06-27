Halil Akbunar Pendikspor’da

Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor trnansfere hızlı girdi. İstanbul temsilcisinin, son olarak Eyüpspor forması giyen Halil Akbunar ile ilgilendiği belirtildi. Hatta tarafların 1 yıllık anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Tatilde olan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun yakında İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı gelen haberler arasında.
Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor trnansfere hızlı girdi. İstanbul temsilcisinin, son olarak Eyüpspor forması giyen Halil Akbunar ile ilgilendiği belirtildi. Hatta tarafların 1 yıllık anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Tatilde olan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun yakında İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı gelen haberler arasında.