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Emre Bilgin Gümrük’te

Bir süredir kaleci arayışında olan Karagümrük aradığını buldu. İstanbul ekibi, Beşiktaş'ın 2004 doğumlu kalecisi Emre Bilgin ile anlaşmaya vardı. Emre'nin kiralık olarak transfer olacağı belirtildi. 19 yaşında olan 1.88 boyundaki file bekçisi, alt yapısında yetiştiği Beşiktaş A takımında 5 maçta görev yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
Emre Bilgin Gümrük’te

Bir süredir kaleci arayışında olan Karagümrük aradığını buldu. İstanbul ekibi, Beşiktaş'ın 2004 doğumlu kalecisi Emre Bilgin ile anlaşmaya vardı. Emre'nin kiralık olarak transfer olacağı belirtildi. 19 yaşında olan 1.88 boyundaki file bekçisi, alt yapısında yetiştiği Beşiktaş A takımında 5 maçta görev yaptı.

ARTIK ÖNCELİK FORVET

Bu arada Karagümrük, takviye gereken diğer mevkiler için de arayışlarını sürdürüyor. Belirlenen bazı isimlerle temasa geçen Karagümrük'te önceliğin artık forvet transferine verilecek. Öncelik ise sözleşmesi biten adaylarda.

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