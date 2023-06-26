Servet Sivas'ta

Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Sivasspor, takımı Servet Çetin'e emanet ediyor. Yiğidolar, 42 yaşındaki antrenörle görüşmelerde son aşamaya geldi. 2019'dan bu yana Sivasspor'da yardımcı antrenörlük yapan Servet, ilk kez teknik adamlık deneyimi yaşayacak.
Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Sivasspor, takımı Servet Çetin'e emanet ediyor. Yiğidolar, 42 yaşındaki antrenörle görüşmelerde son aşamaya geldi. 2019'dan bu yana Sivasspor'da yardımcı antrenörlük yapan Servet, ilk kez teknik adamlık deneyimi yaşayacak.