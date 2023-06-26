Haberler Süper Lig Servet Sivas'ta

Servet Sivas'ta

Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Sivasspor, takımı Servet Çetin'e emanet ediyor. Yiğidolar, 42 yaşındaki antrenörle görüşmelerde son aşamaya geldi. 2019'dan bu yana Sivasspor'da yardımcı antrenörlük yapan Servet, ilk kez teknik adamlık deneyimi yaşayacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Servet Sivas'ta
Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Sivasspor, takımı Servet Çetin'e emanet ediyor. Yiğidolar, 42 yaşındaki antrenörle görüşmelerde son aşamaya geldi. 2019'dan bu yana Sivasspor'da yardımcı antrenörlük yapan Servet, ilk kez teknik adamlık deneyimi yaşayacak.
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