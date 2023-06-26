Rize Maxim'i istiyor

Orta saha arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor, Alexandru Maxim'in peşine düştü. Bonservisi Gaziantep FK'de bulunan ve geçen sezonu Beşiktaş'ta bitiren Rumen yıldız için girişimler başladı. 32 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin olumlu sürdüğü öğrenildi.
Ortasaha arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor, Alexandru Maxim'in peşine düştü. Bonservisi Gaziantep FK'de bulunan ve geçen sezonu Beşiktaş'ta bitiren Rumen yıldız için girişimler başladı. 32 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin olumlu sürdüğü öğrenildi.