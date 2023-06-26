Resmen başlıyor

Futbolda "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün başlayacak. Takımlar 15 Eylül'e kadar transfer ettiği oyunculara lisans çıkartabilecek. Ara transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.
Futbolda "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün başlayacak. Takımlar 15 Eylül'e kadar transfer ettiği oyunculara lisans çıkartabilecek. Ara transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.