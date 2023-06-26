Efkan Pendik'e

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Alanyaspor'dan Efkan Bekiroğlu'yla ilgileniyor. 2024'e kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki orta saha için görüşmeler başladı. Geçen sezon 27 maçta 4 gol, 3 asistle oynayan Efkan, teklifleri değerlendirip karar verecek.
Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Alanyaspor'dan Efkan Bekiroğlu'yla ilgileniyor. 2024'e kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki orta saha için görüşmeler başladı. Geçen sezon 27 maçta 4 gol, 3 asistle oynayan Efkan, teklifleri değerlendirip karar verecek.