Süper Lig transfer haberleri

Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor kadrosunu yeniden oluşturuyor. Hatayspor, Eskişehirspor'un hücum oyuncusu Onur Arı ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki forvet yeni sezonda Hatayspor formasını taşıyacak. Geçen sezon 35 mücadelede şans buldu. Ligde 12, kupada 1 olmak üzere 13 defa fileleri sarstı. Onur, Hatay'da Galatasaray'ınoyuncusu olan Eren Aydın geçen sezonu Çorum FK'da geçirmişti. 13 maçta 4 gol, 3 asistle oynamıştı. Alanyaspor genç forvete talip oldu. Ahmed Hassan, Koulouris ve Erencan ile yollarını ayıran Güney ekibi 20 yaşındaki forvet için ısrarcı. Eren, Alanyaspor'a dünyaca ünlü forveti Eyüpspor'un ardından Adana Demirspor'un da gündemine girdi. 34 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibiyle kontratı sona erdi. Bonservisi elinde olan yıldız forvet ile kısa süre içinde ön görüşme yapılacak. Kariyerinde 188 golü var. D.Costa iddiası