Süper Lig’de 27.5 ortalama

Ligde yaş ortalaması 27,51 şeklinde kayıtlara geçti. En az 90 dakika oynayanların baz alındığı değerlendirmede 526 futbolcu yer aldı. Süper Lig'in yaş ortalaması her sezon 27'nin üzerinde seyrederken, Avrupa'nın önemli ligleri 23 ila 26 yaş ortalamasına sahip.
Ligde yaş ortalaması 27,51 şeklinde kayıtlara geçti. En az 90 dakika oynayanların baz alındığı değerlendirmede 526 futbolcu yer aldı. Süper Lig'in yaş ortalaması her sezon 27'nin üzerinde seyrederken, Avrupa'nın önemli ligleri 23 ila 26 yaş ortalamasına sahip.