Sergen iddiası

Sezonun bitmesinin ardından Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da teknik direktörlük için düşünülen ilk isim Sergen Yalçın... Yönetici Metin Korkmaz'ın tecrübeli teknik adamla bir görüşme yaptığı ve 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Ücret olarak da İtalyan çalıştırıcının aldığı maaş Yalçın'a önerildi.

2020-21 sezonunda Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan ve Siyah-Beyazlı kulüpten ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın bu teklife sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Yalçın'ın ismi Fenerbahçe ile de anılıyordu ancak tecrübeli çalıştırıcı, kendisine bu konuda bir teklif gelmediğini açıkladı.