Özgökçen’e 100 bin ceza

PFDK kararları açıklandı. PFDK, Beşiktaş- Konyaspor maçı sonrasında hakemlere yönelik açıklamaları nedeniyle kulübe ve başkan Fatih Özgökçen'e ayrı ayrı 100'er bin TL para cezası verdi. Kayserispor'a da Sivasspor karşılaşmasında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratından 70 bin TL para cezası kesildi.
PFDK kararları açıklandı. PFDK, Beşiktaş- Konyaspor maçı sonrasında hakemlere yönelik açıklamaları nedeniyle kulübe ve başkan Fatih Özgökçen'e ayrı ayrı 100'er bin TL para cezası verdi. Kayserispor'a da Sivasspor karşılaşmasında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratından 70 bin TL para cezası kesildi.