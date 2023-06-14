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Muleka radarda

Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray, F.Bahçe ve Beşiktaş’tan düşünmedikleri isimleri istedi. Beşiktaşlı Jackson Muleka’ya talip oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Muleka radarda

Süper Lig için iddialı bir kadro kuracak Yılport Samsunspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yüksel Yıldırım, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe başkanlarıyla transfer görüşmesi yaptı. Başkan Yıldırım, üç takımın başkanından kadrolarında düşünmedikleri isimlerle ilgili bilgi aldı. Başkanların, teknik direktörlerin kararına göre düşünülmeyen isimler için kırmızı- şimşeklere yardımcı olacağı belirtildi. Yıldırım ise özellikle Beşiktaş'tan Muleka'ya talip olduğunu Başkan Ahmet Nur Çebi'ye iletti.

KASIMPAŞA'DA YILDIZLAŞTI

Geçen sezon başında Belçika ekibi Standard Liege'den transfer edilen Muleka, bu sezon boy gösterdiği 32 maçta 6 gol, 1 asist yaptı. Siyah-beyazlılarda beklentilerin altında kalan 23 yaşındaki forvet, santrforun yanı sıra her iki kanatta da görev yapabiliyor. Genç golcü, 1 sezon önce devre arasında kiralık geldiği Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol, 5 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve Beşiktaş, Standard Liege'den 3 milyon 350 bin euro'ya bonservisini alıp 2027'ye kadar sözleşme yapmıştı.

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