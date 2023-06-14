Kayseri destek istedi

Transfer yasağı olan Kayserispor'da Başkanvekili Nurettin Açıkalın, destek çağrısı yaptı. Açıkalın, "Transfer tahtasının açılması gerekmekte ve zamana ihtiyacımız var ama tüm mesaimiz bununla geçiyor. Bizim yalnız yapma ihtimalimiz sıfır. Şehrimiz, ileri gelenlerle hep beraber başaracağız. İnşallah da açılacak" dedi.
Transfer yasağı olan Kayserispor'da Başkanvekili Nurettin Açıkalın, destek çağrısı yaptı. Açıkalın, "Transfer tahtasının açılması gerekmekte ve zamana ihtiyacımız var ama tüm mesaimiz bununla geçiyor. Bizim yalnız yapma ihtimalimiz sıfır. Şehrimiz, ileri gelenlerle hep beraber başaracağız. İnşallah da açılacak" dedi.