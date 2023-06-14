Güçlü takım kuracağız

Gaziantep FK'nin yeni başkanı Memik Yılmaz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında güçlü bir takım kuracaklarını söyledi. Yılmaz, "Hocamız Erdal Güneş'in raporu doğrultusunda takviye yapacağız. Bunu gerçekleştirirken hata yapmamak bizim en önemli kriterimiz olacak. Yeni sezona çok daha güçlü girmek istiyoruz" diye umut dağıttı.
Gaziantep FK'nin yeni başkanı Memik Yılmaz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında güçlü bir takım kuracaklarını söyledi. Yılmaz, "Hocamız Erdal Güneş'in raporu doğrultusunda takviye yapacağız. Bunu gerçekleştirirken hata yapmamak bizim en önemli kriterimiz olacak. Yeni sezona çok daha güçlü girmek istiyoruz" diye umut dağıttı.