Eduardo imzalıyor

Süper Lig'i 41 puanla tamamlayarak mücadele verdiği 7 sezon arasında en kötü puan ortalamasını yakalayan Alanyaspor, transfer çalışmalarına başladı. Akdeniz ekibi, Brezilya'da Palmeiras forması giyen Carlos Eduardo ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki Brezilyalı golcünün, önümüzdeki günlerde imza atacağı öğrenildi.
Süper Lig'i 41 puanla tamamlayarak mücadele verdiği 7 sezon arasında en kötü puan ortalamasını yakalayan Alanyaspor, transfer çalışmalarına başladı. Akdeniz ekibi, Brezilya'da Palmeiras forması giyen Carlos Eduardo ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki Brezilyalı golcünün, önümüzdeki günlerde imza atacağı öğrenildi.