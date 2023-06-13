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Goutas yakın

Süper Lig’in yeni ekibi Samsunspor, yönetim belirsizliği süren Yiğidolar’ın 29 yaşındaki Yunan stoperiyle imzaya çok yakın.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 06:50
Goutas yakın

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda stoper transferi için çalışmalarını sürdüren kırmızı-şimşekler, rotasını Sivas'a çevirdi. Karadeniz ekibi Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Yunan savunmacı Goutas'ı transfer listesine ekledi ve girişimlere başladı.

5 GOL VE 3 ASİST
İki sezondur Sivasspor'da forma giyen 29 yaşındaki Goutas, olağan genel kurulu bu haftaya ertelenen ve yönetim belirsizliği bulunan Yiğidolar'dan yıllık 700 bin Euro istedi. Samsun ekibinin teklifine daha sıcak bakan tecrübeli savunmacı ise kırmızı-şimşeklerle imzaya çok yakın. Sivasspor'da 84 maçta 5 gol, 3 asist yapan Goutas, bu sezon 46 maçta 2 asistle oynadı.

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