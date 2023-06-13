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2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası tescil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın tescil edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 21:27
2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası tescil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın tescil edildiğini açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tesciline,

Buna göre; 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline, Spor Toto Süper Lig'i 1. olarak tamamlayan Galatasaray Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazanan Fenerbahçe Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline, Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor ve Giresunspor takımlarının Spor Toto 1. Lig'e düşmelerine, Spor Toto 1. Lig müsabakaları sonucunda Samsunspor ile Çaykur Rizespor ve Play-Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Pendikspor'un Spor Toto Süper Lig'e yükselmelerine, TFF Yönetim Kurulu'nun 10.02.2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca; Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün 2023-2024 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de ve Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un 2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto 1.Lig'de yer almalarına, Spor Toto 1. Lig müsabakaları sonucunda Denizlispor ve Altınordu takımlarının TFF 2. Lig'e düşmelerine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 13.06.2023 tarih ve 79 sayılı toplantısında karar verilmiştir" denildi.

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