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Düşme hattında kader günü

Ligden düşecek son takım, bugün Giresun-Antalya ve İstanbul Ümraniye maçlarıyla belli olacak... Düşme hattındaki Giresun kazanıp, İstanbul’un yenilmesini beklecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Düşme hattında kader günü

Süper Lig'e Ümraniyespor'dan sonra veda edecek son takımın belli olacağı kritik gün geldi çattı. Giresunspor, evinde Antalyaspor karşısında Süper Lig'de kalmak için mücadele edecek. 37 puanla 16. sıradaki Çotanaklar, kazanıp 15. sıradaki İstanbulspor'un Ümraniye karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. İstanbul ekibi, berabere kalması ya da mağlup olması durumunda ise Giresun ekibinin Antalyaspor maçı sonucunu bekleyecek. İkili averajı eşit olan iki takım arasında puan eşitliğinde düşecek takımı genel averaj belirleyecek. İki takımın da genel averajı -20.

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