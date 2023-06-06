Haberler Süper Lig TFF açıkladı! Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir? Ne kadar süreyle kullanılacak?

TFF açıkladı! Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir? Ne kadar süreyle kullanılacak?

Süper Lig'de önümüzdeki sezon için flaş kararlar alınıyor. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbolda yaşanan önemli gelişmeyi duyurdu. Büyükekşi yeni sezondan itibaren yarı otomatik ofsayt sisteminin Süper Lig'de kullanılacağını aktardı. Peki; yarı otomatik ofsayt sistemi nedir? Ne kadar süreyle kullanılacak ve maliyeti ne kadar? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 15:56
TFF açıkladı! Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir? Ne kadar süreyle kullanılacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda yeni bir döneme geçileceğini duyurdu.

Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Yarı otomatik ofsayt sistemi için yıllık maliyet 2 milyon euro ve 4 yıllık da sözleşme istiyorlar. Görüşmelerde belli bir seviyeye geldik. İnşallah önümüzdeki sezon yarı otomatik ofsayt sistemine geçmiş olacağız." dedi.

STAT EKRANINA DA YANSITILACAK

Yeni sistemde FIFA, tartışmalı ofsayt pozisyonlarının eş zamanlı olarak yayıncılarla paylaşılacağını temin ediyor. Ayrıca pozisyonun neden ofsayt olduğu tartışmaların önüne geçmesi ve iyice anlaşılması açısından bu uygulama yapılıyor.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR?

Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek.

Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak.

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