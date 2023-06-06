Sivasspor Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan dolu bir sezon sona eriyor. Ligin 38. haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

İki takım da sahadan mutlak 3 puanla ayrılarak ligi galibiyetle tamamlamak istiyor.

Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Muammer, Murat, Caner, Camara, Uğur, Robin, Charisis, Ulvestad, Emre, Erdoğan, James

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hosseini, Ramazan, Kemen, Uzodimma, Mane, Talha, İlhan

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kayserispor maçı saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.