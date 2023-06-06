Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 11:00
Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı 6 Haziran Salı günü saat 17.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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