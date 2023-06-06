Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan dolu bir sezon geride kalıyor. 38. haftada iki İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak ligi galibiyetle tamamlamak istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Lobjanidze, Diagne, Frei, Mercan, Ozdoev, Shukurov, Bertolacci, Baniya

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Yasin, Fabiano, Mortadha, Malsa, Aytaç, Eysseric, Fall, Mounir, Bahoken

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı 6 Haziran Salı günü saat 17.00'de de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.