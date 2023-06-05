Süper Lig'de nefesler tutuldu!

Süper Lig'de sezonun son haftasına girilirken kümeden düşecek son takım belli olacak. 7 Haziran'da oynanacak Giresunspor-Antalyaspor ve İstanbulspor-Ümraniyespor karşılaşmalarının ardından son takım da lige elveda diyecek. Son haftaya girilirken İstanbulspor'un 38, Giresunspor'un 37 puanı bulunuyor. Takımlar arasında ikili averaj eşit. Hatta genel averajları da eşit. Son hafta birçok farklı ihtimal masada. İki takımın da hedefi Süper Lig'de kalabilmek. Giresunspor da İstanbulspor da son maç öncesinde heyecan dolu.



KRİTİK İKİ KARŞILAŞMA

Son haftaya girilirken 38 puanı bulunan İstanbulspor, küme düşen Ümraniyespor'u yenerse ligde kalacak. İstanbulspor berabere kalırsa, Çotanaklar da eşitliği bozamazsa Boğalar yollarına Süper Lig'de devam edecek. İki takımın da yenilmesi durumunda da senaryo değişmeyecek. Giresunspor'un ligde kalması için Antalyaspor'u yenmesi ve İstanbulspor'un takılası yetecek. Çotanaklar berabere kalır, İstanbulspor kaybederse Giresun ligde kalacak.