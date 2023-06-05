Mehmet Büyükekşi'den yabancı sınırı açıklaması!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Yabancı sınırı hakkında konuşan Büyükekşi, Beşiktaş'ın puan tepkisi, Stefan Kuntz'un geleceği, Süper Lig'de gelecek sezonki takım sayısı ve VAR kayıtlarının açıklanması gibi konularda da konuştu. İşte Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları...

"İLK ÖNERMİMİZ 7+4'TÜ"

"Bizim ilk başta önerimiz 7+4'tü ama bunu daha fazla tartışmak istediler. Biz de geçici olarak aynı şartların (8+3) devam etmesini istedik. Önümüzdeki 2024-2025 yılı için de 5 yıllık bir planla neler yapılacak. Ama hedef, biz nasıl kendi kaynaklarımızdan daha fazla futbolcu yetiştirebiliriz."

"BEŞİKTAŞ'IN İSTEĞİ AKLA ZARAR"

"Bir takım çıkıyor, 'Diğer takımlar 6 puan aldı, ben 1 puan aldım. Bunun hepsini iptal edin' diyor. Böyle bir şey akla zarar, bir mantığı yok. Öyle bir karar alsaydık bile, şampiyon yine başka bir takımdı. Şimdi bununla ilgili bıkmadan, usanmadan, başkanı, başkan yardımcıları, yöneticileri, teknik direktörü her gün bir açıklama yapması ne kadar doğru? Bir yandan hukuksuz diyeceksiniz, bu ligin marka değerine zarar veriyor. Bütün kulüplerimizin buna karşı çıkması lazım. Devamlı uygulanan bir şey. Birkaç takım önümüzdeki yıl için de tesislerimiz yok, sahamız yok, TFF'ye müracaatta bulundular. Bir yıl daha durumlarının dondurulmasını istiyorlar. Ona da bakacağız."

"BUDAN SONRA VAR KAYITLARI AÇIKLANMAYACAK"

"Her iki kulübün başkanı da kamuoyuna çağrıda bulundu, VAR kayıtları açıklansın dedi. VAR kayıtları daha önce hiç açıklanmamıştı. Öyle bir hava yaratıldı ki, burada gizli bir şey var. İzledim ben VAR kayıtlarını, dinledim aslında herhangi bir kulübün lehine ve aleyhine yapılan bir şey yok. Onun için Sabri Çelik hocamızla görüşüp yayınlama kararı aldık. Kırmızı kart pozisyonu da, VAR hakemi, hakemi çağırıyor, hakem de sarı kart gösteriyor. VAR kayıtları sadece eğitim amaçlı açıklanabiliyor. Biz de bir seferliğine açıkladık. Kötü niyet olmadığını, hakem hatası olduğunu kamuoyuna açıkladık. O hakemimize de görevden el çektirdik. Diğer hakem de belli bir süre ceza aldı. Burada asıl üzerinde durduğumuz, iyi niyet olması, kötü niyet olursa sonuçları başka olur. Bir seferliğine açıklandı diye söylemiştik. Bundan sonra da olmayacak."

"SÜPER LİG GELECEK SEZON 20 TAKIM OLACAK"

"Önümüzdeki sezon Süper Lig 20 takım olacak. Bu sene her takım, bir hafta bay geçiyordu. Seneye olmayacak. Gündemimizde olan bir konu, tekrar 18 takıma mı düşeceğiz, yoksa 20 takımda mı kalacağız? Birçok etken var. Şu anda karar vermiş değiliz. Lig bitecek, arkasından Türkiye Kupası finali var, ondan sonra kongremiz var. Ondan sonra kararları alacağız"

"KUNTZ İLE DEVAM EDECEĞİZ"

"Stefan Kuntz hocamızla yola devam edeceğiz. Bu alınacak sonuçlar tabii ki çok önemli. Bazen bir şey vardır, insan kendi kaderini kendisi yazar. Bu da geçerli olacak. 2 maçın sonucu çok önemli. Biz de arkasından kongreye gideceğiz. Kongreyle ilgili, birçok takımın teveccühüyle karşılaşmış durumdayız. 6-7 tane federasyon başkanı da bize destek veriyorlar. Hakkımızda hayırlısı diyoruz. Hedefimiz Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirebilmek, yeni şeyler söylemek."