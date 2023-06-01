Süper Lig’de kalıcı olacağız

Yılport Samsunspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da Halil İbrahim Pehlivan, ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi. 29 yaşındaki sol bek, "Elimden gelenin en iyisini yaparak layık olmaya çalışacağım. Hedefimiz ligde kalıcı olmak ve sonrasında Avrupa'ya katılmak" diye umut dağıttı.
Yılport Samsunspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da Halil İbrahim Pehlivan, ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi. 29 yaşındaki sol bek, "Elimden gelenin en iyisini yaparak layık olmaya çalışacağım. Hedefimiz ligde kalıcı olmak ve sonrasında Avrupa'ya katılmak" diye umut dağıttı.