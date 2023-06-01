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Rıza hoca kararsız

Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, ligde 4 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı. Öte yandan teknik direktör Rıza Çalımbay, takımdaki durumu hakkında "Önümüzdeki sezon için henüz bir karar vermedim. İki gün için de bir basın toplantısı yapacağım orada konuşacağız" diye konuştu. Yönetimin, Çalımbay'ın kalması için teklif hazırladığı kaydedildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Rıza hoca kararsız
Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, ligde 4 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı. Öte yandan teknik direktör Rıza Çalımbay, takımdaki durumu hakkında "Önümüzdeki sezon için henüz bir karar vermedim. İki gün için de bir basın toplantısı yapacağım orada konuşacağız" diye konuştu. Yönetimin, Çalımbay'ın kalması için teklif hazırladığı kaydedildi.
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