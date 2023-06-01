Fenerbahçe için dua ediyoruz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı alması için dua ettiklerini söyledi. Sancak "Kalan maçları da kaybetsek yine 4.yüz. Şimdi Fenerbahçe'ye dua ediyoruz. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı alırsa hayırlısıyla Konferans Ligi'ne gideceğiz. Alamazsa da yapacak bir şey yok ama inşallah alır diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan, transfer politikaları için de "Avrupa'ya gidersek farklı bir planlama olacak, gidemezsek farklı... Yıldız değil, ihtiyaç olan yerlere adam alacağız" dedi.
AdanaDemirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı alması için dua ettiklerini söyledi. Sancak "Kalan maçları da kaybetsek yine 4.yüz. Şimdi Fenerbahçe'ye dua ediyoruz. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı alırsa hayırlısıyla Konferans Ligi'ne gideceğiz. Alamazsa da yapacak bir şey yok ama inşallah alır diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan, transfer politikaları için de "Avrupa'ya gidersek farklı bir planlama olacak, gidemezsek farklı... Yıldız değil, ihtiyaç olan yerlere adam alacağız" dedi.