Bu sezon bütçemiz 15-17 milyon euro

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 11 yıl sonra yer alacakları Süper Lig'e 15-17 milyon euro arası bütçe ayırdığını belirtti. Yıldırım, Süper Lig'in bitmesi sonrasında, G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın göndereceği oyuncuları takip edeceklerini söyledi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 11 yıl sonra yer alacakları Süper Lig'e 15-17 milyon euro arası bütçe ayırdığını belirtti. Yıldırım, Süper Lig'in bitmesi sonrasında, G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın göndereceği oyuncuları takip edeceklerini söyledi