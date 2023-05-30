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Düşme hattında yangın var!

Ümraniye’nin ardından 1 takımın daha düşeceği ligde Giresun en kritik konumda.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 06:50
Düşme hattında yangın var!

Ligde kalma yarışında kritik bir dönemece giriliyor. Lige veda edecek ikinci ve son takım da belli olabilir. Ligden çekilen Hatayspor, Gaziantep FK ile düşmesi kesinleşen Ümraniye'nin ardından en az puana sahip olan Giresun en kritik konumda. Kalan 3 haftada birer hükmen galibiyeti kesin olan Antalya ile İstanbul avantajlı durumdayken, bir maçı fazla Sivas da ciddi tehlike yaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 10. sıradaki Alanyaspor, 11. Kasımpaşa ve 12. Ankaragücü, puan farkından dolayı nispeten daha rahat durumda. Ancak kalan haftalarda alınacak skorlara göre bu takımların da matematiksel olarak düşme ihtimali bulunuyor. Giresun temsilcisi ise 36. haftada bugün konuk edeceği Trabzonspor'a mağlup olması durumunda ligde kalma umutlarını mucizelere bırakacak.

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