Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 36. hafta karşılaşmalarda görev yapacak hakemler ve yardımcıları dijital atamayla belirlendi.
Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
30 Mayıs Salı
20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.00 Giresunspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Zorbay Küçük
20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor: Ümit Öztürk
20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın
20.00 Sivasspor - Konyaspor: Bahattin Şimşek
20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor: Murat Erdoğan