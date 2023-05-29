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Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Galatasaray'ın Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geleceği mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:06 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:23
Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 36. hafta karşılaşmalarda görev yapacak hakemler ve yardımcıları dijital atamayla belirlendi.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

30 Mayıs Salı

20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Volkan Bayarslan

20.00 Giresunspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Zorbay Küçük

20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor: Ümit Öztürk

20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın

20.00 Sivasspor - Konyaspor: Bahattin Şimşek

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor: Murat Erdoğan

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