Ligde aldığı flaş sonuçlarla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Adana Demirspor, bu sezon kulüp rekorlarını alt üst etti. Ligde evinde 16 maç namağlup olan, puan ve gol rekorunun yanı sıra üst üste kazanma rekorlarını tarihe gömen mavi- şimşeklerde başarının mimarı teknik direktör Vincenzo Montella, geleceği için masaya oturdu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek İtalyan hocanın, Başkan Murat Sancak'a şartlı evet dediği öğrenildi.

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Başkan Murat Sancak'tan iddialı bir kadro ve iki yıldız talep eden Montella'nın, bu talebine olumlu yanıt aldığı bildirildi. Başkan Sancak'ın 3 yıllık el sıkıştığı ve kısa süre içinde resmiyete dökeceği belirtildi. Sancak, Montella'yla Yunan ekibi Olympiakos ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddiaları üzerine geçen hafta yaptığı açıklamada, "Montella ile devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe iddiaları var ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AVRUPA PİYANGOSU

Avrupa kupalarını hedefleyen Adana Demirspor, Türkiye Kupası'nda F.Bahçe'nin finale yükselmesiyle sevindi. F.Bahçe Türkiye Kupası'nı kazanırsa; ligi 4. bitirmeyi garantileyen Adana Demirspor, Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek.