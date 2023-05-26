Haberler Süper Lig Montella'ya 1 maç ceza

Montella'ya 1 maç ceza

PFDK kararları açıklandı. Kurul, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Adana Demirspor hocası Montella'ya 1 maç ve 26 bin TL para cezası verdi. Ümraniye maçı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle A.Gücü Başkanı Faruk Koca'ya da 100 bin TL para cezası kesildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Montella'ya 1 maç ceza
PFDK kararları açıklandı. Kurul, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Adana Demirspor hocası Montella'ya 1 maç ve 26 bin TL para cezası verdi. Ümraniye maçı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle A.Gücü Başkanı Faruk Koca'ya da 100 bin TL para cezası kesildi.
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