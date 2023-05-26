Montella'ya 1 maç ceza

PFDK kararları açıklandı. Kurul, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Adana Demirspor hocası Montella'ya 1 maç ve 26 bin TL para cezası verdi. Ümraniye maçı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle A.Gücü Başkanı Faruk Koca'ya da 100 bin TL para cezası kesildi.
PFDK kararları açıklandı. Kurul, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Adana Demirspor hocası Montella'ya 1 maç ve 26 bin TL para cezası verdi. Ümraniye maçı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle A.Gücü Başkanı Faruk Koca'ya da 100 bin TL para cezası kesildi.