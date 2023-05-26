Emre'nin yerine Şehir'de Şahin atağı

Başakşehir, iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin istediği Emre Belözoğlu'nun boşluğunu doldurmak için rotasını Antalya'ya çevirdi. Turuncu-lacivertlilerin Antalyaspor'un başarılı teknik direktörü Nuri Şahin'le el sıkıştığı öğrenildi. Geçen sezon adı Galatasaray'la da anılan Şahin, Akrepler'le yola devam etti. Geçen sezon bir dönem çıkış yapan Şahin, bu sezon ise yönetim istikrarsızlığı nedeniyle beklentilerin altında kaldı.
Başakşehir,iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin istediği Emre Belözoğlu'nun boşluğunu doldurmak için rotasını Antalya'ya çevirdi. Turuncu-lacivertlilerin Antalyaspor'un başarılı teknik direktörü Nuri Şahin'le el sıkıştığı öğrenildi. Geçen sezon adı Galatasaray'la da anılan Şahin, Akrepler'le yola devam etti. Geçen sezon bir dönem çıkış yapan Şahin, bu sezon ise yönetim istikrarsızlığı nedeniyle beklentilerin altında kaldı.