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Hedef Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyen Konyaspor, deplasmandaki Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Stanojevic'le çıkışa geçen Anadolu Kartalı, son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen yeşilbeyazlılarda futbolcuların oldukça hırslı çalışması teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Hedef Sivasspor
Spor Toto Süper Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyen Konyaspor, deplasmandaki Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Stanojevic'le çıkışa geçen Anadolu Kartalı, son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen yeşilbeyazlılarda futbolcuların oldukça hırslı çalışması teknik heyetin de yüzünü güldürdü.
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