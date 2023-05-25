Hedef Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyen Konyaspor, deplasmandaki Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Stanojevic'le çıkışa geçen Anadolu Kartalı, son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen yeşilbeyazlılarda futbolcuların oldukça hırslı çalışması teknik heyetin de yüzünü güldürdü.
SporToto Süper Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyen Konyaspor, deplasmandaki Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Stanojevic'le çıkışa geçen Anadolu Kartalı, son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen yeşilbeyazlılarda futbolcuların oldukça hırslı çalışması teknik heyetin de yüzünü güldürdü.