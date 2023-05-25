Güneş G.Antep’te

Deprem felaketi nedeni ile ligden çekilen Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Erdal Güneş oldu. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, aynı zamanda takımın eski futbolcusu ve kaptanı olan 41 yaşındaki Güneş'le 2 yıllık imza atıldığı, ligde de son 3 maçta teknik direktörlük yapan genç çalıştırıcının 2 galibiyet aldığı belirtilirken, başarılar dilendi.
Deprem felaketi nedeni ile ligden çekilen Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Erdal Güneş oldu. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, aynı zamanda takımın eski futbolcusu ve kaptanı olan 41 yaşındaki Güneş'le 2 yıllık imza atıldığı, ligde de son 3 maçta teknik direktörlük yapan genç çalıştırıcının 2 galibiyet aldığı belirtilirken, başarılar dilendi.