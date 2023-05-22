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Ümraniye düştü

Ümraniye, kalan maçlarını kazansa dahi puanını 36 yapacak. İstanbul ise G.Antep FK maçıyla 38 puana çıkacak. Böylece Ümraniye ekibi lige veda eden ilk takım oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Ümraniye düştü
Süper Lig'e veda eden ilk takım Ümraniyespor oldu. İstanbul ekibi, konuk ettiği Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek, bu sezon yükseldiği Spor Toto Süper Lig'den 1 sezonun ardından düştü. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 18'de Malcuit ve 71'de Milson kaydetti. Ümraniye'de 25'te Umut'un penaltı golü, yenilgiye engel olamadı.

A.GÜCÜ RAHATLADI

ÜMRANİYE, kalan maçlarını kazansa dahi puanını 36 yapacak. İstanbulspor ise hükmen galip sayılacağı G.Antep FK maçıyla 38 puana çıkacak. Böylece Ümraniye ekibi lige veda eden ilk takım oldu. Puanını 39'a yükselten başkent ekibi ise bitime 3 maç kala ligde kalma yolunda önemli bir avantaj sağladı.

KALKAVAN'DAN SKANDAL KARAR!

ÜMRANİYE-Ankaragücü maçında skandal bir karara imza atıldı. 29'da Ankaragücü 2-1 öne geçti. Ancak gol öncesinde hakem Mete Kalkavan penaltı düdüğünü çaldığı için golü iptal etti. VAR'da da penaltıyı iptal etti ve oyun hava atışıyla başladı. Düdük, golden önce çalındığı için gol de geçersiz sayıldı. Ankaragücü, sosyal medyadan da "Rezalet" yazısıyla siyah bir ekran paylaşıp hakem Kalkavan'a tepki gösterdi.

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