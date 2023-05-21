Haberler Süper Lig Derbi Paşa’nın

Derbi Paşa’nın

İstanbulspor’u ağırlayan Kasımpaşa Yasin Özcan’ın golüyle kazandı. Bu sezonki 11. galibiyetini aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Derbi Paşa’nın

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan İstanbul derbisinde Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılıklı ataklarla geçen ve ilk yarısı golsüz biten mücadelede Paşa'ya 3 puanı getiren galibiyet sayısını 58'de Yasin Özcan kaydetti. Sonrasında İstanbulspor'un beraberlik çabaları ise sonuç vermedi. Bu sonuçla 2'si üst üste olmak üzere 11. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 40'a çıkardı. Ligde 18. yenilgisini yaşayan İstanbulspor ise 35 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Kasımpaşa Alanya'ya konuk olacak. İstanbul ise A. Demir'le kapışacak.

DİĞER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Sivasspor maçına damga vuran karar...
Orhan Gencebay'ı öldürdüler! Peki ama neden? "Sanal bir komplo, bir taşla iki kuş vuracaklardı"
Ateş'ten Icardi ve Valencia kıyaslaması! "Geçebilirdi"
G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bjelica'ya sürpriz destek! "Arkasında durulmalı"
Fırtına'ya stoper takviyesi!
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 21 Mayıs 2023
Son dakika deprem mi oldu 21 Mayıs?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye transfer çalımı mı? Sürpriz isim tribünde F.Bahçe'ye transfer çalımı mı? Sürpriz isim tribünde 11:16
G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer... G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer... 11:14
Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda? 11:08
Vanspor'un play-off'taki rakibi belli oldu! Vanspor'un play-off'taki rakibi belli oldu! 11:05
Manisa FK - Pendikspor maçı hangi kanalda? Manisa FK - Pendikspor maçı hangi kanalda? 11:03
Çaykur Rizespor - Altınordu maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Altınordu maçı hangi kanalda? 10:57
Daha Eski
Zaha'nın istediği ücret ortaya çıktı! Zaha'nın istediği ücret ortaya çıktı! 10:50
Erzurumspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Erzurumspor - Boluspor maçı hangi kanalda? 10:47
Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? 10:43
Denver seriyi 3-0'a getirdi! Denver seriyi 3-0'a getirdi! 10:35
Auxerre - PSG maçı hangi kanalda? Auxerre - PSG maçı hangi kanalda? 10:31
Lorient - Lens maçı hangi kanalda? Lorient - Lens maçı hangi kanalda? 10:27