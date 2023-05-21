Derbi Paşa’nın

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan İstanbul derbisinde Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılıklı ataklarla geçen ve ilk yarısı golsüz biten mücadelede Paşa'ya 3 puanı getiren galibiyet sayısını 58'de Yasin Özcan kaydetti. Sonrasında İstanbulspor'un beraberlik çabaları ise sonuç vermedi. Bu sonuçla 2'si üst üste olmak üzere 11. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 40'a çıkardı. Ligde 18. yenilgisini yaşayan İstanbulspor ise 35 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Kasımpaşa Alanya'ya konuk olacak. İstanbul ise A. Demir'le kapışacak.