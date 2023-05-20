Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Kayserispor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Alanyaspor maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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