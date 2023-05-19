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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu, (MHK) 35. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 11:31 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 11:42
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 35. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İşte haftanın hakemleri:

Cumartesi günü:
16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor - Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor - Yasin Kol

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor - Arda Kardeşler

21 Mayıs Pazar:
16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü - Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş Mustafa Kürşad Filiz

22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük Turgut Doman

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