Ümraniye fırsat tepti

İstanbul derbisinde ilk 5'i hedefleyen Başakşehir, düşme hattındaki Ümraniyespor'u ağırladı. Turuncu-lacivertliler, 4'te Aleksic'le öne geçti. 7'de Mahmut'un Onur'un yüzüne müdahalesi sonrası hakem Pakkan, direkt kırmızı kart gösterdi. 45+2'de Lenjani-Serdar mücadelesinde penaltı kararı çıktı. Ümraniye cephesi bu karara uzun süre itiraz etti. Penaltıyı kullanan Aleksic, Orkun'a takıldı. 59'da bu sefer Touba'nın elle müdahalesine VAR'dan penaltı çıktı. Umut penaltıdan sonucu ilan etti: 1-1. Ümraniye, uzun süre 10 kişi oynayan rakibi karşısında ligde kalma yolunda çok değerli 2 puan kaybetti.