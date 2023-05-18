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Ümraniye fırsat tepti

4'te öne geçen Başakşehir'de Mahmut 7'de kırmızı gördü. +4'te Aleksic'in penaltısını kaleci Orkun kurtardı. 60'ta Umut Nayir penaltıdan sonucu ilan etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Ümraniye fırsat tepti
İstanbul derbisinde ilk 5'i hedefleyen Başakşehir, düşme hattındaki Ümraniyespor'u ağırladı. Turuncu-lacivertliler, 4'te Aleksic'le öne geçti. 7'de Mahmut'un Onur'un yüzüne müdahalesi sonrası hakem Pakkan, direkt kırmızı kart gösterdi. 45+2'de Lenjani-Serdar mücadelesinde penaltı kararı çıktı. Ümraniye cephesi bu karara uzun süre itiraz etti. Penaltıyı kullanan Aleksic, Orkun'a takıldı. 59'da bu sefer Touba'nın elle müdahalesine VAR'dan penaltı çıktı. Umut penaltıdan sonucu ilan etti: 1-1. Ümraniye, uzun süre 10 kişi oynayan rakibi karşısında ligde kalma yolunda çok değerli 2 puan kaybetti.
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