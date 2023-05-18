Kayserispor 3 puana kilitlendi

Kayserispor, cumartesi günü evinde oynayacağı Alanyaspor maçını kazanmak istiyor. Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, evinde Konyaspor'a 3-0 mağlup olan rakibine karşı, mutlak galibiyet hedefiyle hırslı bir şekilde hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-kırmızılılar, iki maçtır yenilgi yüzü görmüyor.
Kayserispor, cumartesi günü evinde oynayacağı Alanyaspor maçını kazanmak istiyor. Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, evinde Konyaspor'a 3-0 mağlup olan rakibine karşı, mutlak galibiyet hedefiyle hırslı bir şekilde hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-kırmızılılar, iki maçtır yenilgi yüzü görmüyor.